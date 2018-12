‘Onze achterdocht over premier Michel bleek terecht’

‘Onze achterdocht was niet vergezocht’, zo reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover op de uiteenzetting van de premier in het parlement. Michel biedt zijn ontslag aan na debatten in het parlement.

Na de exit van N-VA moest Michel verder met een minderheidsregering. De reddingspogingen om Michel II recht te houden mochten niet baten, de linkse oppositie diende een motie van wantrouwen in. De premier besloot dan om het ontslag van de regering aan te bieden aan de koning.

‘Wij konden niks anders dan ontslag nemen, en daarna bleek er geen plan B te zijn’, aldus De Roover. ‘We hebben naderhand allerlei garanties gevraagd, om ervoor te zorgen dat de begroting zou uitgevoerd worden in de geest waarvan ze is opgesteld. We hebben nu namelijk zelf geen ministers meer om dat in de gaten te houden. Schijnbaar was dat een probleem. En als we horen wat de premier vanavond allemaal voorgesteld heeft in het parlement, dan was onze achterdocht niet eens zo ver gezocht’, besluit De Roover.