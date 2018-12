Wat staat Michel de komende dagen te wachten?

Premier Michel mag dan wel naar de koning getrokken zijn om het ontslag van de regering in te dienen, zijn lot blijft nog enkele dagen onduidelijk. Het zou kunnen dat we donderdag al een beslissing krijgen over nieuwe verkiezingen, maar het kan evengoed dat Michel II als regering in lopende zaken doorgaat tot aan de al geplande verkiezingen van eind mei.

Het enige wat voorlopig vaststaat, is dat Michel met zijn beslissing een motie van wantrouwen ontwijkt. Hij trok dus zelf naar het paleis, met de vraag om de regering te ontslaan. Na overleg houdt de koning, zoals de gewoonte is, dat ontslag nog even in beraad.

Als alles snel gaat, dan kan de koning in principe morgen al het ontslag aanvaarden. Dat is nog maar een eerste stap naar verkiezingen. Het parlement moet dan namelijk nog beslissen zichzelf te ontbinden, en over te gaan tot nieuwe verkiezingen. Dat moet dan binnen de 40 dagen gebeuren. De factor zou dit neerkomen op verkiezingen eind januari of begin februari, als de ontslagprocedure nog enkele dagen duurt. Dit is de optie die voor de grootste aardverschuiving zorgt.

In een tweede scenario kan de koning het ontslag dus nog even in beraad houden, en hopen dat Michel alsnog de brokken kan lijmen. Is een dergelijke poging, wat onwaarschijnlijk lijkt, succesvol, dan kan Michel verder. Als dat niet lukt, dan zal De koning het ontslag toch aanvaarden, maar loopt het vervolg gewoon enkele dagen of weken vertraging op.

Maar zelfs al stemt de koning in met het ontslag, het blijft twijfelachtig of het parlement wel zal beslissen zichzelf te ontbinden. Daarvoor is immers een meerderheid van 76 parlementsleden nodig. N-VA en Vlaams Belang zullen dat steunen, maar van de huidige regeringspartijen staat dat verre van vast. Michel gaf vandaag nog aan dat verkiezingen volgens hem geen goede optie zijn. En ook bij Groen was te horen dat dit niet het beste voor het land zou zijn.

Als het parlement weigert zichzelf te ontbinden dan krijgen we in de praktijk dezelfde situatie: Michel II moet wel doorgaan. Dat gebeurt dan wel als een regering van lopende zaken, die tot eind mei voor elk dossier apart steun zal moeten zoeken. Wat dus sterk lijkt op het doorzetten van de manier waarop de regering sowieso zou moeten werken.

Een laatste optie is dat koning Filip het ontslag weigert, en Michel opdraagt om verder te doen. Dan zou de regering met een erg smal draagvlak toch moeten verdergaan als regering van lopende zaken.

In elk geval: voorlopig gaat het werk door. De plenaire Kamer komt normaal gezien donderdag opnieuw samen om te stemmen over de Financiewet, die een begroting van voorlopige twaalfden mogelijk moet maken. Dat heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke alvast gezegd, vlak voor de zitting voor dinsdag werd opgeheven.