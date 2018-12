Met dank aan zijn imago van standvastige staatsman kon Michel zich jaren staande houden tussen zijn kibbelende coalitiepartners. Tot nu. Nadat in de Kamer een motie van wantrouwen was aangekondigd, neemt ...

Met dank aan zijn imago van standvastige staatsman kon Michel zich jaren staande houden tussen zijn kibbelende coalitiepartners. Tot nu. Nadat in de Kamer een motie van wantrouwen was aangekondigd, neemt de premier ontslag. Vier jaar lang kon hij toch het hoofd koel houden.

Als jongste Belgische premier ooit en met een onervaren regering werden de ­38-jarige Michel geen wittebroodsweken gegund. De indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd werken bij de vakbonden en de oppositie als een rode lap op een stier. Zijn regeerverklaring in het parlement – wat een ‘moment de gloire’ had moeten zijn met vader Louis Michel, zijn moeder en zijn vriendin in de tribune – draait meteen uit op chaos. De aanleiding: de N-VA-bezoekjes aan het verjaardagsfeest van de 90-jarige ex-collaborateur en ex-VU-politicus Bob Maes. De N-VA laat dan al weten dat ze niet van plan is zich voorzichtiger te gedragen. Michel stelt zich boven de mêlee en neemt zijn regeringsleden in bescherming.

Het beeld van een Franstalige premier, gedomineerd door Vlaams-nationalisten, is dan al gezet. De allereerste tweet van PS-oppositieleidster Laurette Onkelinx gaat welgemikt over ‘le gouvernement MR/N-VA’. Die koppeling bleef de PS hardnekkig aanhouden, tot ergernis van de Franstalige liberalen. Dat Michel zaterdag zo hard benadrukte dat hij nu voortgaat met een ‘verantwoordelijke oranje-blauwe coalitie’, is een poging om dat PS-beeld nog voor de verkiezingen definitief te begraven.

Wonder

Hoe dan ook mag het een klein wonder heten dat Michel zijn coalitie vier jaar lang op de rails hield. De verhitte discussies over de rijkentaks of de para’s op straat overschaduwden de start van Michel I. De onderlinge verwijten tussen de Vlaamse ­partijvoorzitters leverde al snel het etiket ‘kibbelkabinet’ op.

Michel bleef er al die tijd rustig onder – opnieuw le sang-froid – en slaagde er ondanks alles in om als grote verzoener belangrijke kerst- en zomerakkoorden te sluiten. Zijn beproefde tactiek: alle partijen leggen hun verlanglijstje op tafel waarna alles in technische werkgroepen en bilaterales verdwijnt. Pas wanneer Michel, met alle touwtjes in handen, de tijd rijp acht, roept hij zijn vicepremiers samen om de knoop door te hakken. Het succes van die methode leverde hem het etiket ‘mirakelpremier’ op, ook al keerden een aantal slecht uitgewerkte beslissingen later als een boemerang terug.

Toch bleef Michel al die tijd kampen met een imagoprobleem. Een jaar voor de verkiezingen trok hij in een interview met De Standaard nog eens stevig van leer tegen alle critici en commentatoren die het niet begrepen. Alsof hij de bui al voelde hangen, had hij toen ook al een waarschuwing klaar voor zijn coalitiepartners. ‘Good luck aan wie de regering laat vallen. De mensen verwachten verantwoordelijke bestuurders. We zouden politieke chaos creëren op een moment dat de groei weer opveert.’