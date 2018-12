‘Ik moet constateren dat mijn oproep niet gehoord wordt, ik ga naar de koning.’ Met die woorden neemt premier Michel ontslag in de Kamer, nadat een motie van wantrouwen was aangekondigd. De koning houdt het ontslag in beraad.

‘Ik heb de kans gehad om daarnet op het spreekgestoelte mijn overtuiging uit te leggen en ik heb een eerlijke oproep tot samenwerking gedaan’, zei de premier in de Kamer. ‘Maar ik moet vaststellen dat die oproep niet overtuigd heeft en niet gehoord werd. Ik moet dat respecteren en daar akte van nemen’, aldus Michel

De premier ging onmiddellijk naar de koning om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Hij kreeg een staande ovatie van zijn coalitiepartners CD&V en Open VLD, maar ook enkele N-VA-kamerleden klapten mee. Koning Filip houdt het ontslag in beraad, zoals meestal gebeurt.

Eerste Minister @CharlesMichel werd in audiëntie ontvangen in #KasteelLaken om het ontslag van de regering aan te bieden. De Koning houdt zijn beslissing in beraad. pic.twitter.com/L0W2qWZdts — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 18 december 2018

Pas de komende daken of weken zal duidelijk worden welke kant het uit gaat. Want zelfs al aanvaard de koning zoals verwacht het ontslag, dan nog is het mogelijk dat Michel II door kan, als regering in lopende zaken.

Minderheidsregering redden

Michel probeerde zijn oranje-blauwe minderheidsregering dinsdag nog te redden door uitgesproken de hand te reiken naar de (centrum-)linkse oppositiepartijen. Hij wilde onder meer praten over klimaat, migratie en een lagere elektriciteitsfactuur. De premier wou de sociale partners ook consulteren over de arbeidsdeal. Voor de begroting wou hij werken op basis van voorlopige twaalfden.

Al snel bleek dat Open VLD dat niet zag zitten. De partij bleef vasthouden aan de begroting en de arbeidsdeal, zei voorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter.



De oppositiepartijen SP.A en PS wilden daarop een motie van wantrouwen indienen, mee ondertekend door de groenen. Zij waren hun vertrouwen in de oprechtheid van de regering kwijt toen bleek dat de liberalen toch niet achter de plannen van Michel stonden.

Tot een motie van wantrouwen kwam het uiteindelijk niet, maar wel tot een val van de regering.