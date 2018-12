‘De derde weg.’ Premier Michel kiest er nog altijd voor om als minderheidsregering de maanden tot de verkiezingen van 26 mei vol te maken. Vervroegde verkiezingen vindt hij een recept voor immobilisme.

En hij voegde er in een onuitgegeven toespraak voor het parlement ook een reeks thema’s en maatregelen aan toe die hij met het parlement wil bespreken. Het gaat vooral over sociaal-economische maatregelen, zoals de uitvoering van de taxshift, een nieuw loonakkoord, het optrekken van de uitkeringen en zelfs een verlaging van de energieprijzen. Daarnaast wil Michel ook praten over veiligheid, klimaat en de internationale uitdagingen.

‘Ik ben me ervan bewust dat dit geen klassieke tussenkomst is. We zijn geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie, die een uitzonderlijk antwoord vergt’, hield Michel de Kamer voor.

Wat doet links?

Het is de vraag in hoeverre de linkse oppositie hierin wil meegaan. Sommige ideeën die Michel suggereerde – bijvoorbeeld de verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent – komen bijna letterlijk uit het eisencahier van de socialisten.

Maar het lijstje is te lang om nog geloofwaardig te zijn voor de weinige maanden die resten tot de verkierzingen. Deze voorstellen uitwerken en bespreken in de Kamer vergt tijd, en de N-VA-oppositie zal alles uit de kast halen om op de rem te staan.

De banden met de N-VA zijn nu duidelijk helemaal doorgeknipt. Premier Michel trekt zelf het wetsontwerp over de begroting 2019 in, waarvoor hij de steun van de N-VA nodig had. Hij wil vanaf volgend jaar werken met een noodbegroting van voorlopige twaalfden

De vraag is nu of de SP.A nog altijd een motie van wantrouwen wil indienen. Als ze dat niet doet, blijft de regering nog wat langer in het vagevuur en is er extra tijd om over deze ongeziene maatregel na te denken.