Zestienjarig meisje doodgeschoten in Rotterdam

In de Nederlandse stad Rotterdam is dinsdag een 16-jarig meisje omgekomen door een schietpartij in een school in de Essenburgstraat. Een 31-jarige verdachte is op de Bergselaan opgepakt, meldt de politie.

Over de aanleiding voor de schietpartij in Rotterdam-West is nog niets bekend.

De leerlingen van het Rotterdam Designcollege mogen intussen het gebouw nog steeds niet in om hun spullen op te halen. De politie heeft het gebouw aan de Essenburgstraat en de omgeving afgezet. Op sommige plekken in het gebouw zijn nog wel leerlingen aanwezig.

De 14-jarige Erren zegt dat hij net zijn laatste lesuur had gehad toen hij een knal hoorde. ‘We dachten eerst dat het vuurwerk was. In totaal hebben we wel acht knallen gehoord’, zegt hij. De jongen kende het slachtoffer en zag haar liggen in de fietsenstalling.

Rechercheurs van de politie bezoeken de familie van het Rotterdamse meisje en schakelen, als de familie dat wil, deskundigen van Slachtofferhulp Nederland in. Ook aan ooggetuigen van de schietpartij wordt hulp aangeboden.