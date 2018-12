VLM Airlines Brussel failliet verklaard

Luchtvaartmaatschappij VLM Airlines Brussel, ontstaan uit de resten van Thomas Cook Airlines Belgium, heeft de boeken neergelegd. Dat heeft het bedrijf, waar een 80-tal mensen werkt, bevestigd.

‘We hebben goed gedraaid in de zomer, maar konden onvoldoende reserves opbouwen om de winter door te komen’, zo luidt het bij het bedrijf dat vluchten uitvoerde in opdracht van andere maatschappijen. Daarom moest dinsdag het faillissement worden aangevraagd.

Het faillissement wordt bevestigd door de griffie van de ondernemingsrechtbank in Brussel. Die rechtbank heeft een college van drie curatoren aangesteld: meesters Dirk De Maeseneer, Steven Nysten en Johan Mommaerts van het Leuvense kantoor Lovius. Zij trekken woensdag naar de zetel van VLM op Brussels Airport.

Het personeel wordt er woensdag om 11.00 uur verwacht, zegt Filip Lembrechts van de liberale vakbond (ACLVB).

De werknemers werden dinsdagnamiddag ingelicht. ‘Ze voelen zich aan het lijntje gehouden met alle beloftes en vooruitzichten die werden gedaan’, aldus vakbondsman Bjorn Vanden Eynde van de christelijke vakbond ACV-Transcom.

Tot maandag hield Ceo Harm Prins immers vol dat er geld op komst was, waarmee de winter zou kunnen worden overbrugd. Intussen lagen de activiteiten wel stil, want het enige vliegtuig dat VLM Brussel nog had (een Airbus A321) was vorige week door de leasingmaatschappij terug naar Frankrijk gehaald.

Prins was ook van plan om in de lente van 2019 met een eerste langeafstandsvliegtuig Airbus A330 te gaan vliegen in opdracht van andere maatschappijen of touroperators, maar zo ver is het dus niet gekomen.

Voor de werknemers komt er zo een einde aan een jaar vol veranderingen en onzekerheid. Tot eind september 2017 vormden ze nog het grondpersoneel van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB). In oktober vorig jaar gingen ze over naar VLM Airlines in Antwerpen (dat ondertussen ook failliet ging), waarna ze in februari door een Nederlandse investeerder werden losgeweekt om VLM Airlines Brussel te vormen.

Het management van VLM Brussel benadrukt dat alle werknemers correct betaald zullen worden.