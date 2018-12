Belgische eersteklassers mogen enkel bij uitgaande transfers beroep doen op makelaars

Volgens de aanbevelingen van het expertenpanel van de Pro League, die maandag goedgekeurd werden, mogen clubs enkel nog een beroep doen op een makelaar bij uitgaande transfers. Dat blijkt uit de samenvatting van de aanbevelingen die de Pro League dinsdag publiceerde.

Het algemene principe is dat makelaars enkel en alleen nog door spelers aangesteld kunnen worden voor de onderhandeling van hun contract. Vanaf volgende zomermercato zullen spelers de makelaar rechtstreeks moeten betalen, financiële tussenkomsten door de club zijn verboden.

Maar de Pro League staat een uitzondering toe voor uitgaande transfers, al dan niet met transfersom. Dan mogen clubs zich wel wenden tot een makelaar. De commissie wordt dan berekend als een percentage op het transferbedrag, of volgens dagvergoeding (voor transers zonder transfersom). “Rekening houdend onder andere met de regel die stelt dat de speler zijn makelaar zelf dient te betalen, mogen clubs voor uitgaande transfers geen beroep doen op makelaars die een speler vertegenwoordigen die bij diezelfde club is aangesloten”, verduidelijkt de Pro League. Dit om belangenconflict te vermijden.

Alle andere “dienstverleningsovereenkomsten” met makelaars zijn strikt verboden voor de clubs. De licentiecommissie waakt over de uitzonderingsregel en kan indien nodig sancties opleggen, zoals een transferverbod.

De Pro League verduidelijkt in het document ook wie als makelaar mag optreden. Daarvoor vragen ze de federale wetgever om een “Beroepsinstituut voor de sportmakelaar” op te richten, waar zij zich kunnen registreren onder strengere voorwaarden. Enkele makelaars die niet betrokken zijn als aandeelhouder, vennoot of bestuurder bij een voetbalclub kunnen het beroep verkrijgen. “Beide functies zijn onverenigbaar met elkaar”, stelt de Pro League.

Clubs mogen in geen geval onderhandelingen voeren met niet-geregistreerde makelaars, ook hiervoor worden straffen opgesteld. Wel kunnen makelaars nog aanspraak maken op een bonus, blijkt uit het document. De club en de speler kunnen die met het oog op een toekomstige transfer vastleggen. “Hierbij kan de speler zich ertoe verbinden om het nettobedrag van deze bonus of vergoeding geheel of gedeeltelijk aan zijn makelaar toe te kennen.”