Lionel Messi mag vijfde Europese Gouden Schoen op palmares schrijven

De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft dinsdag de Europese Gouden Schoen, de trofee voor topschutter van de Europese topcompetities, in ontvangst mogen nemen voor zijn vele doelpunten vorig seizoen. De 31-jarige aanvaller van Barcelona krijgt de prestigieuze trofee voor het tweede seizoen op rij, en al voor de vijfde keer in zijn carrière. Een unicum in de voetbalgeschiedenis.

Met 34 doelpunten, in 36 wedstrijden, deed “Leo” vorig seizoen twee doelpunten beter dan de Egyptische aanvaller Mohammed Salah (Liverpool) en vier beter dan de Engelse spits Harry Kane (Tottenham Hotspurs).

De Argentijnse superster is de afgelopen tien jaar een echte doelpuntenmachine. Zo was Messi in 2009-2010 (34 doelpunten), 2011-2012 (50), 2012-2013 (46) en 2016-2017 (37) ook al de beste schutter in de Europese topcompetities. Cristiano Ronaldo, Messi’s eeuwige rivaal, won de trofee vier keer, één keer bij Manchester United en drie keer met Real Madrid.

De honger van de Argentijn is nog lang niet gestild. “Ik zit in het beste team met de beste spelers ter wereld. Dat maakt het mij makkelijker. Ik voel me mentaal en fysiek goed. Ik verzorg mezelf en werk hard zodat dit kan blijven duren”, aldus een ambitieuze Messi.

Ook dit seizoen scoort Messi bij de vleet. Na zestien competitiewedstrijden staat de teller al op veertien doelpunten.