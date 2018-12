Dit is de Vogel van het Jaar 2019

De steenuil is verkozen tot Vogel van het Jaar 2019. Dat maakt Vogelbescherming Vlaanderen dinsdag bekend. De steenuil volgt zo de merel op.

Vogelbescherming Vlaanderen organiseert jaarlijks een wedstrijd waarbij liefhebbers uit een shortlist van twaalf vogels hun favoriet kunnen kiezen. Dit jaar brachten 4.842 mensen een stem uit. De steenuil was de winnaar met 953 stemmen, gevolgd door de grote bonte specht (635 stemmen) en de goudhaan (546).

Dit jaar brachten ook 897 meer mensen een stem uit dan in 2017, toen er 3.945 stemmers waren. De merel werd toen verkozen tot Vogel van het Jaar 2018 met 686 stemmen.

Vogel der wijsheid

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen is de steenuil de bekendste ‘kleine’ uil van Europa. ‘Bij de oude Grieken gold hij als de ‘Vogel der wijsheid’ en als zinnebeeld van de godin Athene, wat we ook in de wetenschappelijke naam terugvinden’, klinkt het. ‘Steenuilen zijn overwegend in de schemering en ‘s nachts actief, maar kunnen ook regelmatig overdag aan het werk gezien worden. Doorgaans verlaten ze hun roestplaats ongeveer 15 tot 35 minuten na zonsondergang. In de wintermaanden worden de steenuilen meestal vroeger actief en in de broedtijd verschuift het begin van de activiteit steeds meer naar overdag.’

Nestkasten

De steenuil maakt nog gebruik van kunstmatige broedgelegenheden in de vorm van nestkasten. Vogelbescherming Vlaanderen zal dan ook een plan uitwerken om de soort op dat vlak wat te helpen.

Met de verkiezing hoopt de vereniging dat ‘steeds meer mensen oog zullen hebben voor alles wat veren heeft en in onze natuur rondvliegt’. Vogelbescherming Vlaanderen wil ook het grote publiek betrekken bij het werk van de vereniging en mensen respect bijbrengen voor wilde vogels. De vereniging wil de verkiezing nog breder bekendmaken.