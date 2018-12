Voorzitter Open VLD Gent stapt op

Mick Daman, de voorzitter van Open VLD in Gent, stapt op. Hij zet een stap opzij ‘in het belang van de partij’ nadat er ruzie ontstaan was bij de verdeling van de schepenposten voor Open VLD in Gent.

Huidige schepen voor Open VLD, Christophe Peeters, verloor afgelopen zaterdag de stemming om de nieuwe schepenpost van Sami Souguir, met 21 tegenover 25 stemmen. Die uitslag kwam als een donderslag bij heldere hemel, aangezien Peeters al 18 jaar deel uitmaakt van het schepencollege in Gent.

Lokaal voorzitter Daman gaf toe dat hij gelobbyd had bij verschillende partijleden om voor Souguir te stemmen, ten nadele van Peeters. Daarom stapt hij nu op als voorzitter van de afdeling. ‘Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen en het signaal geven dat we weer moeten verzoenen’, zei Daman op een persconferentie. 'Ik begrijp dat ik in de huidige omstandigheden niet meer de voorzitter kan zijn die de kloof die is ontstaan kan dichten.'

Hij zegt wel dat de procedure voor de aanduiding van de schepenen volledig transparant en correct is verlopen, maar dat het nu tijd is voor een figuur die de partij kan verzoenen. Daman onderstreept dat hij een stap opzij zet in het belang van de partij. Er komen op korte termijn verkiezingen om een nieuwe voorzitter aan te duiden. 'Om elke zweem van partijdigheid in de organisatie van die verkiezingen te vermijden zal ik aan de secretaris-generaal en het beheercomité vragen de organisatie volledig op zich te nemen', aldus Daman.

Daman zit in de clan ‘Gent-Zuid’, waartoe ook burgemeester Matthias De Clercq en nieuwe schepen Sami Souguir behoren. In de huidige bestuursploeg telt Open VLD drie schepenen: Matthias De Clercq, Christophe Peeters en Sofie Bracke. In de volgende coalitie wordt De Clercq burgemeester, blijft Bracke schepen maar wordt Peeters dus vervangen door Souguir.

Rivaliteit en staande ovatie

Peeters betaalt zo schijnbaar de prijs van zijn rivaliteit, de voorbije jaren, met burgemeester Mathias De Clercq. Beiden streefden naar het kopmanschap in Gent. Peeters kon maar moeilijk verkroppen dat De Clercq de leiding kreeg. Hij geldt als inhoudelijk sterker dan De Clercq, maar die is dan weer populairder bij de bevolking.

Peeters kreeg maandagavond tijdens de Gentse gemeenteraad samen met uittredend burgemeester Daniël Termont (SP.A) een staande ovatie voor hun verdiensten voor de stad. Hij ging bij een toelichting van het stadsbudget kort in op zijn afscheid als schepen. ‘Ik had niet meteen gedacht dat dit de laatste keer zou zijn dat ik de gemeenteraad vanop deze plaats (van de collegebanken, nvdr.) zou toespreken. Het hart van de democratie blijft de gemeenteraad’, zei Peeters.