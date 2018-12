Een premier die ontslag neemt, dat is duidelijker, vindt Francken

Neen, de N-VA is niet zinnens de begroting straks te steunen in het parlement. Dat liet ex-staatssecretaris Theo Francken verstaan op Radio 1. En dan? De val van de regering zou tenminste wat duidelijkheid verschaffen.

Francken ziet twee redenen om de begroting straks niet meer plenair te steunen, terwijl zijn partij dat eerder wel deed aan de regeringstafel en in de commissievergaderingen van het parlement.

Eén: de begroting gaat ontsporen. Hij leidt dat onder meer af uit het artikel in De Standaard van maandag waarin zijn opvolgster, Maggie De Block (Open VLD), laat verstaan dat ze meer opvangplaatsen voor asielzoekers wil creëren. ‘Dat gaat miljoenen kosten’, zegt Francken, ‘en dat geld zit niet in de begroting.’

En dat brengt hem bij zijn tweede punt van kritiek. Als de regering haar beleid wijzigt, is N-VA niet meer verplicht om dat beleid te steunen. ‘Een begroting is gekoppeld aan beleid. Daarvoor heb je ministers nodig die dat dag na dag monitoren.’ Maar als N-VA geen ministers meer heeft om een oogje in het zeil te houden, waarom zou de N-VA dan nog de begroting steunen, redeneert Francken.

Hij verwijt de huidige minderheidsregering dat ze geen idee heeft waar ze naartoe wil. ‘Ze wilden die lastige N-VA’ers uit de regering maar verder hebben ze er niet over nagedacht. Ze zijn er als een hoop briesende stieren ingevlogen en nu zitten ze al twee weken met de handen in het haar. En dan zeggen ze dat wij ernstig moeten zijn en onze verantwoordelijkheid nemen...’

Hoe het dan verder moet? Dat moet de premier maar beslissen, zegt de gewezen staatssecretaris. Het ontslag van de regering? Vervroegde verkiezingen? Francken: ‘We zullen wel zien hoe het de komende dagen loopt.’ Maar op de vraag of de situatie niet veel duidelijker zou zijn als de regering valt, antwoordt Francken: ‘Dat vind ik wel’.