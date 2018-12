De zorgen voor Wout van Aert zijn voorbij: hij rijdt vanaf 1 maart 2019 voor de Nederlandse WorldTourploeg Jumbo-Visma. De regerende wereldkampioen veldrijden ondertekent er een contract voor drie jaar en wordt vrijdag in het Nederlandse Veghel voorgesteld aan pers en publiek, zo maakte het wielerteam dinsdag bekend.

De Nederlandse WorldTourploeg had eerder al een overeenkomst met Van Aert voor 2020, maar de wereldkampioen veldrijden zal dus ook al in 2019 voor hen rijden. De nieuwe overeenkomst komt er nadat Van Aert zijn contract met Veranda’s Willems-Crelan deze zomer om dwingende reden vervroegd had ontbonden. Sindsdien was hij op zoek naar een ploeg die hem onderdak kon bieden voor het nakende wegseizoen.

“Het voelt goed”

“Ik denk dat ik vorig jaar mooie resultaten heb behaald. Daardoor zijn er gesprekken gekomen met verschillende teams”, aldus Van Aert. “De interesse van Team Jumbo-Visma sprak me erg aan. Door omstandigheden zal ik de stap hogerop al in 2019 kunnen zetten. Het voelt goed dat ik die stap naar de WorldTour kan maken, want ik denk dat ik mezelf op dat niveau nog veel kan ontwikkelen.”

“Heel mooi nieuws voor het team”

Manager Richard Plugge wil Van Aert graag ontwikkelen tot een klassieke topper. “We hadden interesse in Wout voor 2020”, zegt hij. “Alles is sneller gegaan en we kunnen hem al eerder verwelkomen in onze ploeg. Dat is heel mooi nieuws voor het team, want wij worden sterker. Hij is een megatalent en we hopen hem te ontwikkelen tot de klassieke topper die we allemaal in hem zien.”

Vrijdag worden de nieuwe aanwinst en de rest van het team bij hoofdsponsor Jumbo in Veghel gepresenteerd aan pers en publiek. Van Aert vertrok alvast mee op stage in Sant Feliu de Guixols, in de buurt van Girona.

LottoNL-Jumbo was altijd de meest voor de hand liggende keuze, maar door de juridische verwikkelingen met Van Aerts oude werkgever sleepten de onderhandelingen aan. In de omgeving van Van Aert was dit weekend al te horen dat het er “heel goed” uitzag. Waarop de wereldkampioen veldrijden zelf knikte dat “dat wel eens zou kunnen”.

