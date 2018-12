Beke: ‘Het is koffiedik kijken of de begroting een meerderheid krijgt’

CD&V-voorzitter Wouter Beke wil dat partijen hun verantwoordelijkheid opnemen, waarbij hij onder andere naar de N-VA kijkt. Hij weet niet of de begroting donderdag een meerderheid krijgt. Of er een vertrouwensstemming komt, zal volgens hem afhangen van de oppositie.

‘Het is koffiedik kijken of de begroting donderdag een meerderheid krijgt’, zei Beke tijdens De Ochtend. Hij begrijpt niet dat de N-VA, die de begroting mee vorm gaf, nu voorwaarden koppelt om de begroting te steunen. ‘We moeten een beetje ernstig blijven.’

Of er een vertrouwensstemming komt hangt volgens de CD&V’er af van de oppositiepartijen. Volgens Beke zal premier Charles Michel niet zelf om een vertrouwensstemming vragen. Hij vraagt dat de regering nog vijf maanden zijn verantwoordelijkheid opneemt ‘voor de mensen’ omdat er nog belangrijke dossiers op tafel liggen die uitgevoerd moeten worden.

Verkiezingen

‘We hebben goede verkiezingen gehad, zowel lokaal als provinciaal’, zei Beke. ‘Volgens de nieuwe politieke peiling hebben we niets te vrezen, we gaan we meer dan twee procent vooruit. Het sterkt me dat er verstandige kiezers zijn die een centrumpartij willen.’