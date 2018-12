België viert zijn wereldkampioenen: Red Lions hartelijk verwelkomd op luchthaven

De Red Lions, die zich zondag in India tot wereldkampioen kroonden, zijn vanochtend vroeg weer op Belgische bodem geland. Later vandaag worden ze ontvangen door de koning en zullen op het balkon van het stadhuis van Brussel - in navolging van de Rode Duivels afgelopen zomer - verschijnen.

LEES OOK. Twintig weetjes over de Red Lions die het goud pakten op het WK hockey

De Red Lions kroonden zich zondag na bloedstollende shoot-outs tot wereldkampioen in Bhubaneswar, India. De spelers landden deze ochtend omstreeks 6u45 op Brussels Airport, waar ze werden opgewacht door hun fans en familie.

Foto: Photo News

Later vandaag volgt een uitgebreide huldiging in de hoofdstad. Ze worden nog ontvangen door koning Filip op het koninklijk domein van Laken en is er de huldiging op de Grote Markt van Brussel. Met op de middag ook een viering op het balkon van het Brussels stadhuis, net als de Rode Duivels dus na hun WK. Eden Hazard liet alvast weten deze keer NIET als deejay zal kunnen optreden...

Have a great day, sorry I can’t be there to DJ my friends! https://t.co/667GX5sViT — Eden Hazard (@hazardeden10) 16 december 2018

“Ik wil zoveel mogelijk mensen uitnodigen om de huldiging op de Grote Markt bij te wonen”, zo meldde Brussels burgemeester Philippe Close zondagavond. “Deze eerste wereldkampioenentitel in het hockey is iets unieks. De hockeysport was sowieso al booming in België, en deze titel zal daar alleen maar aan bijdragen.”

“Het is een mooi jaar voor het balkon van het Brussels stadhuis. De Rode Duivels stonden er afgelopen zomer na hun derde plaats op het WK. Ze stonden er ook al in 1986, en in 2003 was het de beurt aan Justine Henin na haar eerste overwinning op een grandslam. Dit toont aan dat sport mensen kan verenigen. Ik nodig echt alle Belgen uit om, zeker in de huidige omstandigheden, te tonen dat ze verenigd zijn.”

LEES OOK. Hockey wil vooral geen slachtoffer van eigen succes zijn: “We mogen geen Club Med worden”