Wereldwijd steeds meer geweld tegen journalisten

In 2018 zijn tot nu toe 80 journalisten journalisten gedood, 348 zitten in een cel en 60 worden gegijzeld. Dat meldt Reporters zonder Grenzen (RSF), de organisatie die zich wereldwijd inspant om de persvrijheid te beschermen. ‘De cijfers zijn stijgende, en zijn nog maar eens het bewijs van het ongeziene geweld tegen journalisten’, klinkt het.

Of het nu gaat om moorden, celstraffen of ontvoeringen, het geweld tegen journalisten is wereldwijd in stijgende lijn.

Ten bewijze: 80 journalisten werden gedood tijdens de uitoefening van hun beroep. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Volgens RSF werden 49 daarvan moedwillig geviseerd en vermoord. Twee van die moorden waren wereldnieuws: die van de Saudiër Jamal Khashoggi en van de Slovaak Jan Kuciak.

Afghanistan en Syrië blijven de dodelijkste landen voor journalisten, met respectievelijk 15 en 11 doden. Meer dan de helft van de journalisten werden evenwel gedood in landen die niet in oorlog zijn. Negen van hen in Mexico en zes in de Verenigde Staten. Daar werden onder meer vier journalisten gedood bij een schietpartij op de redactie van de Capital Gazette in Annapolis, in de staat Maryland.

Ook het aantal journalisten dat in de cel zit, gaat in stijgende lijn van 326 in 2017 naar 348 dit jaar. Vijf landen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft daarvan: Iran, Saudi-Arabië, Egypte, Turkije en China.

RSF telt ook 60 gegijzelde journalisten. Vorig jaar waren dat er nog 54. Bijna allemaal (59) bevinden ze zich in het Midden-Oosten (Syrië, Irak en Jemen), de zestigste wordt gegijzeld in Oekraïne. Islamitische Staat is verantwoordelijk voor twee derde van de gijzelingen.

In Mexico, Haïti en Rusland is er telkens één journalist vermist.