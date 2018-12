Amerikaanse mediagigant krijgt geen vertrekbonus van 120 miljoen na beschuldigingen van seksueel misbruik

Les Moonves, de vroegere topman van de Amerikaanse zender CBS, krijgt geen vertrekvergoeding van 120 miljoen dollar na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat besliste de raad van bestuur van het bedrijf maandag.

Volgens het bestuur maakte de man zich schuldig aan onder meer ‘de schending van de bedrijfspolicy’ en van ‘zijn arbeidscontract’. Hij zou het bedrijf misleid hebben en weigeren mee te werken aan het onderzoek, klinkt het.

Een tiental vrouwen beschuldigt Moonves van ongewenste intimiteiten of seksuele aanranding. De topman heeft een relatie gehad met enkele van de vrouwen, maar ontkent dat hij zich schuldig maakte aan ongepast gedrag.

CBS is in de VS een erg populaire zender, met programma’s als ‘The Big Bang Theory’, ‘Survivor’ en ‘CSI: Crime Scene Investigation’. Moonves kwam in 1995 bij de zender als hoofd entertainment. Hij werkte zich op tot één van de best betaalde CEO’s van de VS, met een loonpakket van 68 miljoen dollar vorig jaar. In september stapte hij op, als gevolg van verschillende klachten van seksueel misbruik.