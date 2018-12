‘Moordstrookje’ is geen gewoon Woord van het Jaar 2018

‘Moordstrookje’ is verkozen tot Woord van het Jaar, zo maakte Van Dale bekend. Het slaat op een fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is. Een erg opvallende keuze.

Er waren achttien woorden genomineerd. Vlamingen konden tussen 28 november en 17 december hun stem uitbrengen. Dat hebben er uiteindelijk bijna 10.000 gedaan, van wie iets meer dan één op vijf (21,2 procent) het woord ‘moordstrookje’ verkoos.

De top drie wordt vervolledigd door ‘mangomoment’ en ‘groeipakket’.

De Woord van het Jaar-verkiezing werd de voorbije jaren gewonnen door koesterkoffer (2017), samsonseks (2016), kraamkost (2015), flitsmarathon (2014), selfie (2013), frietchinees (2012), stoeproken (2011), tentsletje (2010), ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en bokitoproof (2007).

Geen gewoon woord

'Moordstrookje' is een omstreden woord. Toen Groen-parlementslid Björn Rzoska het onlangs gebruilkte in het Vlaams Parlement kreeg hij harde kritiek van zowel minister-president Bourgeois (N-VA) als van parlementslid Bart Somers (Open VLD). Het woord 'moord' betekent immers dat je heel bewust iemand om het leven brengt. Alsof de wegbeheerder of automobilisten die niet opletten, heel bewust fietsers in gevaar brengen en laten omkomen.

Het woord toont in elk geval hoe de Vlamingen die deelnamen aan deze poll, denken over verkeersveiligheid.

Blokkeerfries

In Nederland is ‘blokkeerfries’ het Woord van het Jaar, met meer dan de helft van de stemmen. Dat slaat op ‘elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan’.