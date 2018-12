In de Gentse gemeenteraad hebben zowel burgemeester Daniel Termont als schepen van Financiën, Feesten en Middenstand Christophe Peeters maandagavond een staande ovatie gekregen voor hun verdiensten voor de stad. ‘Draag zorg voor de stad en als het nodig is, draag zorg voor elkaar’, zei Termont.

Daniel Termont zit voor de laatste keer de gemeenteraad voor, en hij werd voor de formele aanvang gehuldigd. De voormalige socialistische burgemeester Frank Beke kwam Termont verrassen met een dankwoord. ‘Ik wil Daniel huldigen voor alles wat hij voor onze stad heeft gedaan’, zei Beke. ‘De laatste jaren waren niet meteen de gelukkigste, maar je kan terugblikken op een schitterende politieke loopbaan.’

‘Ik kan iedereen recht in de ogen kijken en ik ben bijzonder fier op wat ik heb gerealiseerd en het werk dat ik gedaan heb’, sprak Termont. ‘Als politicus heb ik in elk van de functies die ik opgenomen heb, altijd geprobeerd om het onderste uit de kan te halen en keihard te werken, altijd met het vooruitzicht om de mensen zoveel mogelijk ten dienste te zijn.’

Termont benadrukte dat hij ‘altijd 100 procent voor Gent’ had gekozen. ‘Ik heb altijd getracht een burgervader te zijn van elke Gentenaar. Draag zorg voor de stad en als het nodig is, draag zorg voor elkaar’, besloot Termont.

Ook schepen Peeters kreeg een groot applaus toen hij de gemeenteraadszaal binnenkwam. De exit van Peeters, die sinds 2000 schepen is in Gent, was een verrassing bij de voorstelling van de nieuwe bestuursploeg van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). Hij kreeg 4.837 voorkeursstemmen bij de verkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir, die de tweede schepen voor Open Vld wordt. Het lokale ledencongres van Open Vld koos zaterdagvoormiddag voor Souguir als nieuwe schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning.

Peeters ging bij een toelichting van het stadsbudget kort in op zijn afscheid als schepen. ‘Ik had niet meteen gedacht dat dit de laatste keer zou zijn dat ik de gemeenteraad vanop deze plaats (van de collegebanken, nvdr.) zou toespreken. Het hart van de democratie blijft de gemeenteraad’, zei Peeters.

Op 3 januari, wanneer de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd, zal Termont de macht overdragen aan de nieuwe burgemeester Mathias De Clercq. ‘Ik zal niet de schoonmoeder spelen maar als het me niet aanstaat, dan zullen jullie het wel horen’, zei Termont als afsluiter van de gemeenteraad.