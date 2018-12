Mia Doornaert officieel voorgedragen als voorzitter Letterenfonds

De nieuwe raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft tijdens de installatievergadering Mia Doornaert voorgedragen als voorzitter. De minister van Cultuur, Sven Gatz (Open VLD) maakt zich sterk dat de Vlaamse regering nog voor het kerstreces haar aanstelling goedkeurt.

Het was minister-president Geert Bourgeois (N-VA) die columniste en voormalig journaliste Mia Doornaert in juli had voorgedragen als vervanger van oud-politicus Jos Geysels. Daarop ontstond een polemiek over de procedure. Die bepaalt dat de nieuwe raad van bestuur zélf eerst een voorzitter aanduidt en voordraagt. De regering had dus voor haar beurt gesproken.

In de nieuwe raad van bestuur zetelen zeven leden namens de Vlaamse regering. Daar zijn eind november vier onafhankelijke bestuurders aan toegevoegd. Het gaat om Tom Naegels, Marnix Verduyn, Gita Deneckere en Nele Hendrickx. Het Fonds voor de Letteren heeft het Vlaams literatuurbeleid in handen. Het bevordert de zichtbaarheid in binnen- en buitenland, reikt beurzen uit aan auteurs en bepaalt de subsidies voor tijdschriften, lezingen en evenementen.