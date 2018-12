Fans van ‘Downton Abbey’ moesten in 2015 afscheid nemen van de Britse serie. Maar ondertussen losten de makers een eerste trailer van de film over de adellijke familie en hun bedienden, die in 2019 in de zalen komt.

De film zal enkel te zien zijn in de bioscoop, en niet op televisie. Een precieze datum werd nog niet vrijgegeven, enkel 2019 staat al vast. Toch werd al aangegeven dat het zeker geen kerstfilm wordt. Het scenario van de film werd geschreven door de bedenker van de serie, Julian Fellowes. De opnames begonnen op 10 september van dit jaar.

Enkele vaste waarden komen al zeker terug. Zo worden Lord en Lady Grantham aangekondigd, maar ook Lady Mary, The Dowager Lady Grantham, Tom Branson, Mr Barrow, Mr en Mrs Bates, Mrs Patmore, Daisy Mason, Miss Baxter, Mr Molesley, Mrs Highes, Mr Carson, Lady Merton en Lady Hexham.

Rose McClare, die Lily James speelt, zal geen opwachting maken in de film. Haar personage verhuisde naar New York, en het zou volgens de actrice ongeloofwaardig zijn moest ze enkel voor de film even terugkomen. Nieuw gezicht in de film wordt Imelda Staunton, bekend van de Harry Potter-films als Dolores Umbridge.

Downton Abbey vertelt het verhaal van een adellijke familie en het huispersoneel in het begin van de twintigste eeuw. De laatste aflevering van de serie kwam op 25 december 2015 op televisie, na zes seizoenen. De serie won 3 Golden Globes, 15 Emmy’s en haalde 69 nominaties binnen voor de Emmy’s.