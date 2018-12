‘N-VA is de handpop van Vlaams Belang’

Minister Denis Ducarme (MR) kan er niet bij dat zijn ex-collega Theo Francken ‘een betoging steunt die volledig draait op extreemrechts’. Volgens hem is N-VA ‘ontspoord’ uit angst voor Vlaams Belang.

Bij de MR hebben ze het helemaal gehad met N-VA. Nadat beide partijen aanvankelijk nog hoffelijk over mekaar spraken, direct na de breuk, is de vechtscheiding intussen een feit. De hele waaier aan interviews met N-VA-toppers afgelopen weekend, deed de relaties zeker geen goed. ‘De MR is nu de marionet van iedereen’, zei Sander Loones (N-VA) in De Standaard.

Ook minister van Landbouw en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) spuwt nu zijn gal. ‘Ik ben zeker niet de meest linkse liberaal. Rond asiel en migratie hebben we een streng maar humaan beleid gevoerd. En wat mij betreft mag dat nog strenger’, zegt Ducarme. ‘Maar N-VA is nu ontspoord.’

Voor alle duidelijkheid, Ducarme blijft achter het regeerakkoord van de Zweedse coalitie staan. ‘En we zouden het opnieuw doen, met de N-VA in zee gaan. Socio-economisch en rond veiligheid hebben we grote stappen kunnen zetten. Maar de partij is de breuk nu wel echt aan het uitdiepen.’

De verkiezingsuitslag op 14 oktober heeft daar volgens Ducarme alles mee te maken. ‘N-VA heeft toen op sommige plekken een opdoffer gekregen. Sindsdien is duidelijk dat zíj het zijn die bespeeld worden, zíj zijn de handpop van Vlaams Belang geworden. Dat merk je aan alles. De campagne tegen het Migratiepact die ze lanceerden op sociale media, hun harde toon, Theo Francken die een betoging steunt die volledig draait op extreemrechts!’ Met dat laatste verwijst Ducarme naar de betoging tegen het VN-Migratiepact, afgelopen zondag. Francken sprak in een videoboodschap zijn steun uit voor het protest.

‘Angst is slechte raadgever’

Net zoals premier Charles Michel (MR) vindt Ducarme het onbegrijpelijk dat N-VA een resem voorwaarden koppelt aan haar begrotingssteun. ‘Die begroting is met vuur verdedigd door Johan Van Overtveldt (N-VA, ex-minister van Financiën) en nu trekken ze hun steun in? Ze chanteren ons met de begroting die zij zelf mee opgesteld hebben. De lichtheid waarmee er wordt omgesprongen met de mogelijkheid van een lange periode van lopende zaken is frappant. We riskeren in een totaal immobilisme terecht te komen. Verantwoordelijkheid is niet meer aan hen besteed. Zij denken zuiver nog electoraal, uit schrik voor de score van Vlaams Belang bij de volgende verkiezingen. Zij zijn niet meer rationeel. En angst is een slechte raadgever.’

Als de MR haar palmares opmaakt zal ze steevast verwijzen naar de vier jaar communautaire rust die er door de regering Michel gekomen zijn. In de eerder vermelde interviews lieten de N-VA-toppers er geen twijfel over bestaan dat ook de stekker van de communautaire frigo is uitgetrokken. ‘Er worden delen van de partij wakker die vier jaar geslapen hebben. Het communautaire is opnieuw een van hun hoofdbekommernissen. Maar wij gaan het land niet opnieuw laten vergiftigen door die communautaire strijd’, aldus Ducarme.