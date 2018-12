Het zijn woelige tijden in de Wetstraat. De Standaard peilde naar de kiesintenties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dit zijn de belangrijkste conclusies volgens chef politiek Jan-Frederik Abbeloos.

1. Een barometer is geen glazen bol

Om deze peiling goed te kunnen inschatten, moet u weten dat ze is afgenomen tussen 19 november en 8 december. De crisis over het VN-Migratiepact was dus in volle ontwikkeling, maar de regering was nog net niet gevallen. De barometer toont dus hoe de Vlaming en de Franstaligen naar de politieke crisis keken, niet hoe ze het uiteenspatten van de regering beoordelen. Een glazen bol voor de uitslag van eventueel vervroegde verkiezingen is dit ook niet.

2. N-VA houdt Vlaams Belang af

Met 28,3 procent blijft N-VA veruit de grootste partij van Vlaanderen. Al is dat wel een verlies van 4,1 procentpunt ten opzichte van de Kamerverkiezingen van 2014. Opvallend, de partij verliest in de eerste plaats kiezers aan Open VLD en CD&V, eerder dan aan Vlaams Belang, dat met 7,6 procent ter plaatse trappelt.

3. Michel heeft een probleem

Werd de MR recent nog als grootste in Wallonië en Brussel gepeild, dan is die koppositie in beide landsdelen nu veraf. In Wallonië en Brussel verliest de partij telkens meer dan 5 procent ten opzichte van de verkiezingen. De PS, die nochtans ook verliest, toont zich weer de leider in Wallonië, in Brussel wordt dat verrassend genoeg Ecolo.

MR lijkt zo toch de prijs te betalen van de enige Franstalige partij in de federale regering te zijn. Slechts 27 procent van de Walen had vertrouwen in de federale regering, in Vlaanderen was dat 53 procent. Maar goed, dat was dus toen er nog effectief sprake was van een Zweedse coalitie.

4. Groen wint overal

Een constante over alle landsdalen heen, ten slotte, is de opmars van de ecologisten. Aan Vlaamse kant noteert Groen met 16 procent haar beste peilingresultaat ooit. Ten opzichte van de Kamerverkiezingen stijgt de partij met 7,4 procentpunt. De wissel op links zet zich zo door. SP.A noteert met 9,2 procent immers haar slechtste peiling ooit.

Daar stopt het niet. In Brussel wordt Ecolo zonder meer de grootste partij, met 19,1 procent van de stemmen. In Wallonië wordt dat 19,7 procent en wordt de partij op een haar na de tweede grootste.