Brits parlement stemt derde week januari over Brexitdeal, motie van wantrouwen tegen May

De Britse premier Theresa May heeft maandag tijdens een parlementair debat bevestigd dat het Britse Lagerhuis zich in de week van 14 januari mag uitspreken over de Brexitdeal. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft een vertrouwensstemming tegen premier May aangekondigd.

‘Veel parlementsleden zijn ervan overtuigd dat we snel een beslissing moeten nemen’, zei premier May maandag tegen parlementsleden. ‘De bedoeling is om de debatten over de deal op 7 januari te heropenen, om dan in de daaropvolgende week inderdaad tot een stemming over te gaan.’

Jeremy Corbyn, leider van de Britse Labour-oppositie, heeft een vertrouwensstemming tegen premier Theresa May aangekondigd. Reden voor de motie van wantrouwen is de weigering van de eerste minister het parlement nog voor Kerstmis over te laten stemmen, stelde Corbyn maandagavond.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het Huis zich vorige week al zou uitspreken over de Brexitdeal. Toen het May echter duidelijk werd dat een meerderheid de huidige deal over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou verwerpen, besloot ze die stemming uit te stellen.

De motie van wantrouwen door Labour heeft volgens Britse media niet de bedoeling om de regering te doen vallen. De stemming zou de eerste minister, die al danig in het defensief gedrongen is, wel nog meer in verlegenheid kunnen brengen. De oppositie is daarbij aangewezen op de hulp van opstandigen binnen de regeringsfractie of uit de rangen van de Noord-Ierse DUP, die de minderheidsregering van May steunt.

Uit onvrede met het uitstel vroeg een groep Conservatieve partijgenoten van de Britse premier eerder al een vertrouwensstemming aan over haar positie. May slaagde erin die stemming te overleven, maar een parlementaire meerderheid voor de Brexitdeal vinden in het Lagerhuis blijft een hachelijke opdracht. Bovendien dringt de tijd: op 29 maart volgend jaar, om middernacht, zouden de Britten officieel uit de Europese Unie moeten stappen.