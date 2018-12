22 november 2018

N-VA-fractieleider Peter De Roover trekt van leer in het parlement . ‘Als de tekst toch niet bindend is, waarom gaan we dan naar een circus in Marrakech?’De Franstalige media speculeert over een ‘nakende’ val van de regering.Tijdens een boekvoorstelling geeft De Wever aan dat Marrakech haaks staat op zijn politieke visie : ‘Volgens sommige partijen moeten we onze grenzen niet beschermen, moeten we de hele wereld maar verwelkomen, en zelf vooral vergeten wie we zijn. Dat is natuurlijk prachtig als je zelf heel liberaal en rijk bent, of ongelooflijk naïef. Maar in de echte wereld kom je daarmee in de problemen terecht.’