Vorig jaar kochten wij een nieuwe woning in het Vlaamse Gewest. De compromis voor verkoop van onze vorige woning was getekend voor het jaareinde, dus kunnen we in onze aangifte spreken van eigen en enige woning. Maar hoe geef ik het woonkrediet hiervoor correct in? Op ons oude krediet betaalden we méér dan wat we maximaal kunnen aangeven. Op onze nieuwe lening bereiken we dit maximum nog niet. De oude lening, van 2005 is volledig afbetaald. Mogen wij de oude lening volledig aangeven zoals wij vroeger deden, voor het maximum dat we kunnen inbrengen?

U hebt in 2018 geleend voor uw nieuwe woning. En u hebt uw oude woning verkocht, ook in 2018. Dus vorig jaar verhuisde u naar uw nieuwe woning.



De hypothecaire uitgaven (intresten, kapitaalaflossingen ...