In juni 2004 hebben wij een woonkrediet voor 40.000 euro gesloten, dit om een tweede woning te kopen. Sindsdien hebben wij de kapitaalaflossingen en rente steeds ingevuld in de rubrieken 1358/2358 en 1146. In februari 2018 hebben wij een renovatielening gesloten voor dit huis. Gedurende anderhalf jaar betalen we dus twee leningen tegelijk af. Kan ik voor deze periode beide kapitaal- en rente bedragen samen aangeven?

U hebt een aankooplening (van 2004) én een verbouwingslening (van 2018) lopen op uw tweede woning. Die woning is niet de woning die u zelf bewoont. Het betreft dus fiscaal uw ‘niet eigen ...