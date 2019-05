Naast mijn gewone job werk ik ook in de horeca, met het statuut van flexijob. Maar mijn werkgever heeft een verkeerd statuut doorgegeven aan het sociaal secretariaat. Ik heb dit gemeld bij het sociaal secretariaat en mijn werkgever. Maar toch staan deze inkomsten nu als een gewone job vermeld in de bijlagen van mijn belastingbrief. Ik moet hier dus toch veel meer belastingen op betalen dan normaal is bij een flexijob. Hoe kan ik dit alsnog in orde brengen?

Dit is een vreemd verhaal. U hebt, zegt u, vorig jaar gewerkt in het stelsel van de flexijobs, maar toch hebben noch uw werkgever, noch het sociaal secretariaat van uw werkgever die de fiscale inkomstenfiches ...