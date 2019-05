Vorig jaar ging ik een lening aan voor de aankoop van een appartement in opbouw. Momenteel woon ik niet op dit appartement. Dit wordt pas volledig afgewerkt in 2020. Hoe moet ik dit ingeven? Van welke voordelen kan ik genieten?

Ik neem aan dat u in het Vlaamse Gewest woont en momenteel nog woont in een woning waarvan u geen eigenaar bent (een huurwoning of de woning van uw ouders). In dat geval kunt u uw ‘appartement in ...