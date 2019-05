Kan ik als gepensioneerde nog beroepskosten inbrengen?

* Ik heb gewerkt als zelfstandige tot einde 2017 en ben dan op pensioen gegaan. Kan ik afschrijvingen van beroepslokalen e.a. welke in 2017 nog niet volledig waren afgeschreven nu alsnog inbrengen?

* Ik ben sinds 1/10/2017 gepensioneerd en krijg een ambtenarenpensioen. Ik ben echter deeltijds verder aan het werk bij dezelfde werkgever. Mijn vraag is of ik nog beroepskosten mag aftrekken?

We bekijken vragen van beide lezers samen. Zijn kosten die u gemaakt heeft nog aftrekbaar? Wel, kosten zijn als beroepskost aftrekbaar als: