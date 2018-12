Zo loods je je huisdier door het eindejaarsvuurwerk

Er wordt traditioneel veel vuurwerk afgeschoten tussen oud en nieuw. Veel dieren raken daardoor in paniek. Dierenarts Bob Proesmans, voorzitter van de Vlaamse dierenartsenvereniging Savab Flanders, geeft een aantal tips om je dier rustig te houden.

Aanwezigheid

‘Het is vooral erg belangrijk dat het baasje aanwezig is’, zegt Proesmans. ‘Probeer je dier gerust te stellen, maar ga vooral niet mee in de paniek. Negeer de angst niet, maar betuttel je dier ook niet te veel.’

Licht en geluid

‘Zorg ervoor dat je hond of kat het vuurwerk niet kan zien en sluit de gordijnen’, raadt Proesmans aan. ‘Om het geluid te camoufleren kan je radio of televisie aanzetten, zodat het dier de knallen minder hoort.’

Steun

‘Een dier dat bang is heeft steun nodig. Ze moeten voelen dat het baasje er is. Als dat niet het geval is, dan wordt de paniek groter’, aldus de dierenarts.

Medicatie

Er bestaan volgens Proesmans verschillende soorten medicatie, maar deze zijn niet allemaal even geschikt. ‘Geef je dier zeker geen kalmeermiddelen. Een reactie op vuurwerk is gebaseerd op angst. Het is belangrijk dat een dier dan angstremmende medicatie krijgt. Een hond die slaperig is, maar nog altijd angstig wordt van vuurwerk, zal nog meer in paniek geraken. Slaapverwekkende medicatie werkt dus contraproductief.’

Indien je als baasje weet dat je dier een probleem heeft met vuurwerk, omdat het bijvoorbeeld ook reageert op onweer, dan is medicatie geen slecht idee. ‘Ga dan eens langs bij de dierenarts voor een juiste diagnose.’