Help, niet weer hapjes! Zo vermijdt u een indigestie

U bent waarschijnlijk nog niet vergeten hoe eivol u buiten rolde na het kerstdiner en beseft nu dat de eindejaarsvreetfeesten al voor de deur staan. Als uw maag al omdraait bij het idee dat uw tante met een brede glimlach vraagt of u 'nog een miniworstenbroodje wil', kunt u misschien wat met deze tips.

Voor u gaat tafelen

Bepaal vooraf enkele eenvoudige eet- en drinkgrenzen. Zo kunt u beslissen om niet meer dan één aperitief te drinken en tijdens het diner niet meer dan twee glazen wijn te nuttigen. U hoeft natuurlijk niet te tellen terwijl u aan tafel zit, maar beslis bijvoorbeeld op voorhand dat u van elk soort hapje slechts één stuk zal verorberen en maxim twee broodjes bij de soep en het voorgerecht neemt.

Wees pas een Bourgondiër op de feestdag zelf. Supermarkten breiden hun aanbod al enkele weken voor de feesten uit. Gebakjes met sterren, een assortiment ovenhapjes en kant-en-klare vleessaus: u wil het allemaal uitproberen want het feest kan natuurlijk niet vroeg genoeg worden ingezet. Laat u toch niet te snel verleiden door al dat lekkers. Als u twee weken op voorhand al begint te morrelen aan uw eetgewoontes, voelt u zich al loom en opgeblazen voor u aan tafel gaat op de feestdag zelf.

Vertrek niet met een lege maag naar het etentje. Als u aankomt op het feest en al grote honger heeft, is de kans groter dat u al van bij het begin te veel zult eten in een korte tijdspanne om uw hongergevoel te stillen.

Aan tafel

Kauw voldoende bij elke hap. U heeft tijd genoeg om te eten, dus geniet niet enkel van datgene wat u voorgeschoteld krijgt maar kauw ook voldoende. Hoe langer u kauwt, hoe meer voedingsstoffen u uit het voedsel haalt. Daardoor raakt u sneller verzadigd met minder voedsel.

Vermijd een overdaad van de 'usual suspects': vet, zwaar of te sterk gekruid voedsel, koolzuurhoudende dranken, chocolade, cafeïne en alcohol.

Maak een korte wandeling. Moet iedereen even de afwas doen, staat het gebraad in de oven of blijft de gastheer onafgebroken aanrukken met hapjes? Probeer dan even recht te staan en een korte wandeling te maken. Zo gunt u uzelf en uw spijsverteringsstelsel even rust.

Stop met eten wanneer u een indigestie voelt opkomen. Hoe overheerlijk de ovenschotel van je gastheer ook is: voldaan is voldaan. Voelt u uw buik opblazen, krijgt u oprispingen of heeft u hoofdpijn? Stop dat met eten en drink een glas water indien u dat nog kunt. Blijf rustig zitten en laat al de energie van uw lichaam naar uw maag stromen om alles te laten verteren. Eet de komende 20 tot 30 minuten niets meer.

Als het te laat is

Jaag uzelf niet op wanneer het te laat is en u zich als een zieke zeekoe voelt. Stress en paniek versterken het effect van een indigestie.

Drink water als u niet het gevoel heeft dat het in uw slokdarm zal blijven drijven en rust uit zodat alle energie naar de vertering van het voedsel kan gaan.

Deze theevarianten zorgen dat het vervelend gevoel sneller voorbij gaat: kaneelthee, gemberthee, muntthee en kamillethee.