Wanneer je in de potten roert op een weekdag, verloopt alles vlekkeloos. Maar als er bezoek aan tafel zit met Kerstmis of Nieuwjaar, dan wil die vleesjus maar niet binden en speelt het keukengerei verstoppertje. Met deze tien tips bent u de creatieve keukenprins(es) van de dag.

1

Garneer je aperitief met een stukje kerstboom Ben je geen cocktailexpert maar wil je toch een feestelijke touch aan het aperitief geven? Dan kan de kerstboom je redding zijn (als hij niet van plastic is, tenminste). Knip enkele dennentakken van je boom. Was de takjes met koud water, droog ze goed af en bewaar ze op een droge plek tot je het aperitief gaat garneren. Wie het makkelijk wil houden, kan het takje gewoon bovenop het aperitief leggen. Durvers die graag het aroma van de dennentak willen benadrukken, kunnen het takje lichtjes (!) laten branden met een aansteker. (Geen aansteker in huis? Neem even een theelichtje of kaars van de feesttafel.) Blaas het vuur onmiddellijk weer uit, leg de dennentak bovenop het aperitief en laat je gasten genieten van de ultieme kerstgeur.Vooral bij gin-tonic is dit een voltreffer. Tip: Leg drie verse veenbessen, roze peperbolletjes of granaatappelzaadjes bij de dennentak. Zo heb je de kleurencombinatie groen-rood én kan je meteen als ijsbreker vragen aan je gasten of ze weten waarom het er precies "drie" moeten zijn. Wedden dat ze het op z'n minst goed gevonden vinden als je zegt 'dat is natuurlijk voor gezondheid, liefde en geluk'?

2 Maak harde boter snel zacht met een glas De broodjes moeten op tafel want het voorgerecht of de soep wordt geserveerd. Maar wie heeft de boter uit de frigo gelegd? Als het antwoord 'niemand' is en je de vervelendste aan tafel een hersenschudding kunt bezorgen met de bikkelharde blok smeervet, is het enige wat je nodig hebt om dit snel op te lossen een glas. (Waaghalzen wenden zich wel eens tot de microgolfoven, maar voor een ongeoefend botersmelter kan dit in teneur aflopen.) Zet een glas in de wasbak en laat er warm water over lopen. Wanneer het glas warm is, neem je het voorzichtig met een keukenhanddoek vast en plaats je het over de boter. Na ongeveer een halve minuut is de boter smeerbaar.

3 Snel chocoladeschilfers maken Niets schreeuwt meer feest dan een garnituur gebruiken hier en daar. Met chocolade kun je bovendien meestal weinig verkeerd doen. Maar de chocoladeschilfers die je in de supermarkt koopt, zijn vaak van inferieure kwaliteit of redelijk prijzig. Nochtans heb je op een twee drie perfecte schilfers wanneer je een reep chocolade neemt en je dunschiller gebruikt.

4 Gebruik flosdraad als de messen niet scherp zijn Een cakerol met romige vulling, een hapje van opgerolde omelet met paprika en een rijke chocoladetaart met frambozen hebben minstens één ding gemeen: ze zien er prachtig uit in je frigo, maar wanneer je je huisgemaakte creatie probeert te versnijden, loopt het mogelijk mis. Op dat moment ligt je redder in nood in de badkamer. Flosdraad is niet enkel perfect om taarten door te snijden, maar je kan hem ook als een lus rond een cakerol leggen en dan de lust 'dichttrekken' - door de cake - om te snijden.

5 Scoor met een kinderdessert waar je geen werk aan hebt Het kan best zijn dat de citroen-merenguetaart om duimen en vingers af te likken is, maar bij kinderen valt niet elk patisseriehoogstandje in de smaak. Als je zelf niets wil doen, hen laten spelen met hun eten (toe, het is de laatste gang van het diner) en restjes wil opgebruiken, zijn kerstboomhoorntjes misschien wel een idee. Het principe is eenvoudig: je zet ijshoorntjes omgekeerd op tafel, slagroom en/of rolfondant om ze te bedekken en kleine snoepjes (zoals M&M's, discobolletjes, enz.) en/of chocoladeschilfers. Wie wil, kan er nog een bolletje ijs bij serveren. Dan vertelt u de kinderen gewoon dat het versierde ijshoorntje geen boom is maar de baard van de kerstman en dat ze het ijsbolletje nog moeten versieren om de kerstman ogen, een mond, een neus en oren te geven. Bezigheidstherapie: check!

6 Eerste Hulp Bij Flauwe Sauzen Hoe vaak je ook roert in de jus die je bij het vlees, de groenten, de vis of de kip serveert: de smaken blijven op het cruciale moment dat je gasten wachten aan tafel net ietsje te flets. In dat geval is het een veilige oplossing om een kleine scheut sojasaus toe te voegen. Soja zorgt ervoor dat je jus zout genoeg is en dat tikkeltje extra pit heeft dat de gasten niet onmiddellijk kunnen thuisbrengen.

7 De luchtigste puree van het jaar Met de feestdagen mag er wat meer boter in de aardappelpuree, maar dat maakt dat het mengsel soms als een baksteen op je maag ligt. Door per kilo aardappelpuree één mespunt bakpoeder toe te voegen, heb jij de luchtigste romige puree van het jaar.

8 Zo krijg je die eierschelp uit de kom Het is geen drama maar wel bijzonder vervelend wanneer er een stukje eierschelp in de kom met je eiwit of eigeel belandt. Met een vork of lepel krijg je het minuscule ding nauwelijks te pakken en ook met je vinger is het geen makkelijke klus. Tip: maak je vingers nat en je zal zien dat het je binnen de 10 seconden lukt!

9 Maak een speciale 'kerstchocomelk' Wil iemand bij het haardvuur toch graag een warme chocomelk drinken na afloop van het diner? Ga dan niet als een kip zonder kop brikjes koude chocomelk in de microgolfoven stoppen of een dikke blok chocolade smelten, maar vertel je gast dat je een 'rijke, speciale chocolademelk' zult bereiden. Trek je vervolgens terug in de keuken, open een van de dozen goedkope truffels die je op het werk of van verre kennissen hebt gekregen en gooi ze in een pannetje op het vuur samen met wat melk. Tip: Je kunt dit zoete drankje afwerken met marshmellows en een beetje cacao. Of je kunt de marshmellows apart op tafel zetten zodat je gasten ze kunnen laten kleuren boven de kaarsen op tafel.