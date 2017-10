Wickmayer plaatst zich voor de halve finales in dubbelspel op ITF Poitiers

Yanina Wickmayer heeft zich woensdag, aan de zijde van de Zwitserse Belinda Bencic, geplaatst voor de halve finales in het dubbelspel van het ITF-toernooi in het Franse Poitiers (hard/100.000 dollar).

Wickmayer en Bencic rekenden in de kwartfinales af met de Roemeense Monica Niculescu en de Tsjechische Tereza Smitkova. Na één uur en dertien minuten gaf het scorebord 3-6, 6-2 en 10/6 aan.

Het Belgisch-Zwitserse duo neemt het voor een plek in de finale op tegen de Argentijnse Maria Irigoyen en de Zweedse Cornelia Lister, het eerste reekshoofd.

In de andere halve finale neemt Maryna Zanevska het samen met de Georgische Oksana Kalashnikova op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu en de Duitse Nicola Geuer, het tweede reekshoofd. In het enkelspel kijkt Wickmayer (WTA 112) donderdag in de tweede ronde de Turkse Basak Eraydin (WTA 172) in de ogen.