Neen, het is dit weekend nog niet de laatste keer dat u uw klok moet verzetten. Maar – ‘eindelijk’ zullen sommigen zeggen – komt er schot in de afschaffing van zomer- en wintertijd. Vraag is wat we dan gaan behouden.

Met dank aan Benjamin Franklin

De context kent u. Midden jaren zeventig, bekend van de oliecrisis, leek het een goed besparingsidee om optimaal van het daglicht gebruik te maken. Dat kon door wat te spelen met de klok. In de winter moest het wat vroeger licht worden, ’s avonds mocht de dag langer duren.

Helemaal nieuw was dat idee trouwens niet. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerden de Duitsers de zomertijd al in. Om energie te besparen: de oorlog was duur en zo konden kolen uitgespaard worden. Ook in bezet België en Frankrijk werd dit ingevoerd. (En na de oorlog weer afgeschaft.)

Het idee hadden de Duitsers trouwens bij de Amerikaanse geleerde Benjamin Franklin (1706-1790) – die van de bliksem – gehaald. Die schreef, zo leert historiek.net ons, in 1784 het artikel “An Economical Project for Diminishing the Cost of Light”. Franklin was die ochtend vroeg wakker geworden en had gemerkt dat de zon op dat ontiegelijke uur (zes uur) al op was. Verspilling, meende Franklin die stelde dat mensen ontzettend veel kaarsen en geld konden besparen als ze in de zomer een paar uur vroeger aan de dag zouden beginnen. De geleerde had zijn bijdrage satirisch bedoeld.

Meer nadelen dan voordelen

Intussen zijn we vele jaren verder en leven we zo ongeregeld, dat het economisch voordeel van het gepruts aan de tijd verwaarloosbaar is. Onbestaande, zeg maar.

De nadelen zijn dan weer groot: onze biologische klok geraakt verstoord. Er is een toename van het aantal hartfalen en beroertes kort na het verschuiven van het uur blijkbaar.

Al moeten we eerlijk zijn: er zijn ook slaapexperts die dat relativeren. ’Dat ene uurtje de klok verzetten maakt dan niet zo vreselijk veel uit. Een jetlag van een uurtje als je naar Londen of Griekenland op vakantie gaat, daarover hoor ik er nooit iemand wekenlang klagen,’ weet Hans Hamburger van het Amsterdam Slaap Centrum in het Algemeen Dagblad.

Nog een nadeel: Vias (ons instituut voor verkeersveiligheid) wijst op een toename van het aantal verkeersongevallen ’s avonds als de wintertijd ingaat. ‘De overschakeling naar het winteruur is de start van een risicovolle periode. Van oktober tot november stijgt het aantal letselongevallen met voetgangers in de avondspits met 31%. Het aantal zwaargewonde en doden bij voetgangers neemt zelfs met 57% toe. Er zijn dus niet alleen meer ongevallen, ze zijn ook ernstiger.’

Als de wintertijd niet zou bestaan, zou het ’s morgens nog donker zijn in de ochtendspits. Zouden de avondongevallen waar Vias nu voor waarschuwt, dan niet ’s ochtends gebeuren? Het instituut is daar niet zo zeker van en wijst erop dat ’s morgens zwakke weggebruikers zich vaker in groep verplaatsen en door hun aantal opvallen. Iedereen moet op hetzelfde moment op school zijn. Na schooltijd rijdt de ene naar de sportclub, de andere naar de muziekles en nog iemand anders maakt een ommetje langs het jeugdhuis.

Het Europees Parlement werkt eraan

Binnen het Europees Parlement is een werkgroep bijna klaar met een resolutie om de winter- en zomertijd af te schaffen. Die resolutie wordt nog dit jaar – allicht in december – gestemd in de Transportcommissie. Een goedkeuring wordt het wellicht, de resolutie wordt breed gedragen.

Daarna gaat de resolutie naar het voltallige parlement. Die kan evenwel alleen de Europese Commissie aanmanen om een einde te maken aan het gedoe. Hoe meer parlementsleden de resolutie steunen, hoe meer kans dat er echt iets gebeurd.

Maar dat het dit weekend de laatste keer is dat u de klok moet verzetten, lijkt weinig waarschijnlijk – rekening houdend met de snelheid die Europa meestal ontwikkelt.

Rest nog de vraag: wie wint?

Wat wordt het dan? Altijd zomertijd of altijd wintertijd? Op dit moment wint de zomertijd. Die duurt zeven maanden, de wintertijd slechts vijf.

Maar als we het aan mensen vragen die het kunnen weten, Frank Debooserebijvoorbeeld, dan krijgt u een pleidooi voor de wintertijd omdat die dichter aansluit bij de echte zonnetijd (om 12 uur hoort die pal boven ons te staan).

Mark Demesmaeker (N-VA) kent dat meteorologisch argument, maar is het er niet mee eens. ‘Ik persoonlijk heb liever een heel jaar zomertijd. Mensen hebben licht nodig en wanneer kunnen ze dat het best consumeren? Als het ’s avonds wat langer licht blijft.’ Daglicht om 21 uur is de meesten van ons meer waar dan daglicht om 5 uur.

Vorig jaar organiseerde Frank Deboosere een poll op zijn website hierover. 966 mensen stemden. 55 procent wou altijd zomertijd. 22 procent wou blijven switchen.