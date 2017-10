Cate Blanchett: 'Het is niet omdat we ons sexy kleden dat we met je naar bed willen'

Cate Blanchett mag zich een jaar lang de best geklede vrouw ter wereld noemen. Ze kreeg namelijk de Style Icon Award overhandigd op de Instyle Awards. Ze stal die avond niet enkel de show met haar geraffineerde kledingkeuze, maar gaf ook met een indrukwekkende speech waarbij ze geen blad voor de mond nam.

Cate Blanchett staat synoniem voor tijdloze klasse en het was dan ook niet toevallig dat de 48-jarige actrice de Style Icon Award in ontvangst mocht nemen. In haar speech bedankte ze niet alleen de ontwerpers Nicolas Ghesquière, Clare Waight Keller en Stella McCartney, ze gaf ook aan dat met hen samenwerken een van de voordelen is van het leven in de schijnwerpers. '

Je mag in al deze ongewoon mooi gemaakt jurken van genieën leven', zei ze daarover.

Vervolgens ging haar speech wat dieper in op wat zich momenteel allemaal afspeelt in Hollywood na de Weinstein-affaire. 'Voor mij zijn de echte stijliconen diegenen die zonder excuus altijd zichzelf zijn. Het gaat over vrouwen die zich vrij voelen om te dragen wat, wanneer en hoe ze willen. Vrouwen zien er graag sexy uit, maar dat wil niet zeggen dat we met je naar bed willen.'

Ze kaartte daarna ook nog aan dat ze het helemaal heeft gehad met de stroom aan commentaren die actrices krijgen op wat ze aanhebben op de rode loper.