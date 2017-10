Gaat de zorgpremie straks weer omhoog?

De Vlaamse zorgverzekering van 50 euro zal in de toekomst wellicht niet volstaan. ‘De financiering van de Vlaamse Sociale Bescherming vormt de komende jaren de inzet van het debat’, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in De Tijd.

Elk jaar betalen zo’n 4,5 miljoen Vlamingen 50 euro zorgverzekering. In ruil daarvoor krijgt u onder meer een maandelijkse vergoeding als u thuiszorg nodig heeft of naar een woonzorgcentrum moet. Die Vlaamse Sociale Bescherming is Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) grondig aan het uitbouwen, maar door de vergrijzing blijft het kostenplaatje een pijnpunt.

Veel opties zijn er niet: er kan meer geld uit de Vlaamse begroting naar het systeem vloeien, de zorgpremie kan duurder worden, of de zorggebruikers kunnen meer bijdragen. Vandeurzen wijst erop dat de eigen bijdragen in bijvoorbeeld de ouderenzorg al erg hoog zijn.

Een verhoging van de zorgpremie door de volgende regering lijkt dan ook stilaan onvermijdelijk, zo hoorde De Tijd in politieke kringen. ‘En zelfs als we die premie significant verhogen, gaat het eerder om een toegangsticket tot de Vlaamse Sociale Bescherming dan een manier om de kosten te dekken’, zegt Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA).

Verwaarloosde ouderen

Peter Degadt, de topman van Zorgnet-Icuro, de grootste koepel van Vlaamse zorginstellingen, alludeerde vorige week in Knack ook al op het optrekken van de Vlaamse zorgverzekering. ‘Geen populaire maatregel, dat besef ik ook wel. Daarom moeten we de mensen ervan overtuigen dat het absoluut noodzakelijk is om de zorgpremie op te trekken’, zei Degadt. ‘Het is het een of het ander. Ofwel dragen we allemaal meer bij, ofwel aanvaarden we dat ouderen in onze samenleving worden verwaarloosd. Maar dan mogen we ook niet meer protesteren als er in de media weer vreselijke verhalen over rusthuizen opduiken.’

Bij haar start in 2014 verdubbelde de regering-Bourgeois de zorgpremie al van 25 euro naar 50 euro.