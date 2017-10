Oprichter Groep Diane: ‘Ik dacht meteen: het zullen er toch geen van ons zijn’

Uren na de bloedigste raid van de Bende van Nijvel, op de Delhaize in Aalst in november 1985, herkent Arsène Pint, oprichter van de Groep Diane, de handtekening van zijn elitetroepen. Hij eiste destijds een onderzoek, maar dat werd twee dagen later afgerond. Pints vermoedens bleken niet te kloppen. 'Ik heb toen gezegd: ‘Verdomme, het zullen er toch geen van ons zijn?’', zegt Pint (84) woensdag in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

De aanslag op de Delhaize in Aalst werd met militaire precisie uitgevoerd. Toenmalig rijkswachtkolonel Pint kwam ter plekke en linkte de gebruikte tactiek en gevechtsmethodes meteen aan die van de commando’s van zijn geesteskind, de Groep Diane. 'Opereren in drie groepen, met indringers, sluipschutters en daartussen een team dat met riotguns vernieling zaait...'

'Diezelfde avond heb ik de toenmalige luitenant-generaal van de rijkswacht, de grote baas, opgebeld', zegt Pint, die in de jaren 90 ook al hetzelfde zei in de onderzoekscommissie. 'Ik zei hem dat ik een onbehaaglijk gevoel had bij wat ik gezien had.'

Chris B., die overleden ex-rijkswachter die beschouwd wordt als 'de reus' van de Bende van Nijvel, maakte eind jaren 70 inderdaad deel uit van Diane, maar werd begin jaren 80 uit de eenheid gezet na een schietincident. 'Ik heb hem nooit gekend', zegt Pint. 'Hij moet pas na mijn vertrek aangeworven zijn.'

Het raakt de voormalige rijkswachtkolonel diep dat een ex-lid van ‘zijn’ elite-eenheid betrokken was bij de Bende van Nijvel. 'Nu lijkt het alsof ik een bende moordenaars heb gekweekt.' De Groep Diane is intussen verveld tot DSU, onderdeel van de federale politie. 'Ik was en ben nog steeds fier op wat die eenheden bereikt hebben.'