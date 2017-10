Na acht weken blessureleed trok Kompany maandag naar topdokter in Barcelona

Alweer geen Vincent Kompany op het wedstrijdblad bij Manchester City gisteren in de League Cup tegen tweedeklasser Wolverhampton Wanderers. De verdediger staat nu alweer acht weken langs de kant nadat hij bij de Rode Duivels uitviel met een kuitblessure. In plaats van te spelen zat de 31-jarige verdediger in Barcelona bij de gerenommeerde dokter Ramon Cugat, dat weet Het Laatste Nieuws.

Het is een wekelijks terugkerende vraag op de persconferenties van Guardiola: wanneer mogen we Kompany terug op het veld verwachten? Telkens moet de Spanjaard het antwoord schuldig blijven: “Hij is niet klaar. Nog niet.”

Het duurt ondertussen alweer acht weken, nadat hij bij de Rode Duivels uitviel met wat aanvankelijk leek op “een klein kwaaltje”. Daarvoor leek Kompany nochtans op de terugweg met 13 gespeelde wedstrijden op rij en vierenhalve maand blessurevrij. Maar uitgerekend op 31 augustus wanneer de transferdeadline werd afgesloten, liep het dus mis in de oefeninterland tegen Gibraltar. Een trap op de knie resulteerde een dag later in kuitproblemen. En daar blijft hij dus mee sukkelen. Zijn afwezigheid werd aanvankelijk geschat op “slechts één à twee dagen” maar werd telkens verlengd en duurt ondertussen alweer acht weken.

“Maandagavond vloog Kompany naar Barcelona om er in het Hospital Quirónsalud, bij de bekende dokter Ramón Cugat, zijn kuit nader te laten onderzoeken”, meldt Het Laatste Nieuws. Hij liep er ploegmaats Diaz (knie) en Mendy (kruisbanden) tegen het lijf.

Of dat bezoek veelbelovend of juist niet, weten we niet. City gaf immers geen verdere uitleg. De goeroe van Guardiola gelooft echter nog steeds in een terugkeer van de 31-jarige verdediger “zolang hij tenminste naar de dokters luistert”, daarmee verwijzend naar zijn ongebreideld enthousiasme om telkens (te) snel terug te keren. Wordt vervolgd.