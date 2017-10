Griet Op de Beeck: 'Er staan géén dt-fouten in mijn boek'

Ze krijgt de ene brief na de andere van lezers die haar wijzen op dt-fouten in haar nieuwe roman, maar Griet Op de Beeck houdt vol: 'Er staan géén dt-fouten in. Beetje jammer dat mensen het niet even opzoeken.'

Op de Beeck schrijft in haar roman ‘Het Beste Wat We Hebben’ in de gij-vorm. Maar blijkbaar brengt dat lezers danig in de war: die sturen 'in variabele gradaties van vriendelijkheid en onvriendelijkheid' voortdurend klachten naar de schrijfster over vermeende dt-fouten.

Griet Op de Beeck verdedigt zich nu op Facebook: 'De vervoeging van een werkwoord gecombineerd met gij – een vorm die ik in mijn dialogen gebruik – in de verleden tijd vraagt wel degelijk om die extra ‘t’ volgens de regels der Nederlandse grammatica, ook al ziet ‘gij hadt’, ‘gij vondt’ er misschien vreemd uit. Er zouden natuurlijk nooit zulke consequente fouten in een tekst sluipen die door een hele bende professionals wordt nagelezen. Beetje jammer dat mensen het niet even opzoeken als ze zich er vragen bij stellen, toch?'

Taaladviseur van de VRT Ruud Hendrickx geeft Op de Beeck gelijk in een reactie aan VRT NWS: 'Zo zit de Nederlandse taal nu eenmaal ineen. Denk aan de zinsnede ‘gij waart’. Ook daar komt een extra ‘t’ bij kijken.'