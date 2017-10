Wekenlang samengepropt in trein zonder ruiten, naar kamp duizenden kilometers ver: Amnesty klaagt Russisch gevangenentransport aan

In Rusland gebeurt het gevangenentransport volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International in onmenselijke omstandigheden. ‘Gevangenen worden vaak weken aan een stuk vervoerd in te krappe treinwagons zonder ramen, duizenden kilometers ver, naar strafkolonies in de verste uithoeken van het land.’

Amnesty International publiceert vandaag het rapport ‘Prisoner Transportation in Russia: Travelling into the Unknown’. Amnesty maakt de vergelijking met de beruchte goelags uit de voormalige Sovjet-Unie.

‘Veroordeelde gevangenen worden bij elkaar gepropt in kleine ruimtes in treinen zonder ventilatie, zonder natuurlijk licht, met te weinig water en slechts sporadisch toegang tot een toilet’, aldus Denis Krivosheev, adjunct-directeur Europa en Centraal-Azië van Amnesty International. ‘Na een reis van meer dan een maand arriveren ze uiteindelijk op hun bestemming, duizenden kilometers verwijderd van hun familie.’

Foto: Hollandse Hoogte

Krivosheev stelt dat de Russische autoriteiten dringend komaf moeten maken met de ‘goelag-erfenis’. Moskou moet garanderen dat het gevangenentransport verloopt in omstandigheden die voldoen aan de internationale rechtsnormen.

Doorgaans gebeurt het transport in zogeheten ‘Stolypins’, treinen voor gevangenen waarvan er vele volgens Amnesty dateren uit de Sovjetperiode. ‘In elk raamloos compartiment van zo’n trein worden twaalf of meer gevangenen, met hun bagage, ondergebracht. In een normale reizigerstrein zou zo’n compartiment plaats bieden voor slechts vier reizigers’, aldus Amnesty.

De meeste gevangenen, en dan vooral vrouwen, zitten bovendien duizenden kilometers ver van hun huis en familie hun straf uit. Nochtans bepaalt de wet dat ze dicht bij huis hun celstraf moeten uitzitten, om hun rehabilitatie te vergemakkelijken, aldus nog de organisatie. Ook worden de gevangenen, hun familieleden of hun advocaten niet op de hoogte gebracht van de eindbestemming.

Systeem hervormen

Amnesty International roept, samen met Human Rights Watch en Russische mensenrechtenverdedigers, de Russische regering op om het gevangenissysteem te hervormen, en met name het systeem van het gevangenentransport, om een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen. Concreet willen de organisaties dat tijdslimieten worden ingevoerd voor de overplaatsing van gevangenen, dat de gevangeniskampen worden gesloten die zich het verst van de bevolkingscentra bevinden en dat er een einde wordt gemaakt aan de overbevolking in de gevangenistreinen.

Voorts moet Moskou verzekeren dat de transportvoorzieningen onderworpen zijn aan openbare controle en dat familieleden en wettige vertegenwoordigers geïnformeerd worden over de plaats waar gevangenen zich bevinden. Daarnaast mogen gevangenen niet langer overgeplaatst worden vanuit de regio waar ze wonen.