Iraakse Koerden ‘bevriezen’ resultaten referendum

In een poging om de druk van de ketel te laten, heeft de Koerdische Autonome Regio woensdagochtend aangeboden om de resultaten van het referendum te ‘bevriezen’. De Koerden in Noord-Irak spraken zich op 25 september met een overtuigende meerderheid uit voor onafhankelijkheid. Met het gebaar wil de regering in Erbil ‘een kans geven’ aan een dialoog met de centrale regering in Bagdad, zo bericht de Koerdische nieuwssite Rudaw.

De Koerdische regering wil met de demarche ‘chaos’ en verdere oorlog en bloedvergieten tussen peshmergastrijders en Iraakse troepen vermijden, zo wordt ze geciteerd. Er komt dan ook onmiddellijk een eenzijdig staakt-het-vuren en einde van alle militaire operaties. Dinsdag raakten de drie grote partijen in het Iraaks-Koerdisch parlement het al eens om de voor 1 november geplande parlements- en presidentsverkiezingen met acht maanden uit te stellen.

Bij het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum op 25 september stemde meer dan 92 procent van de kiezers vóór. Sindsdien namen de spanningen met de centrale regering toe en bereikten ze vorige week een hoogtepunt: Iraakse troepen namen grote delen van door Koerden gecontroleerde gebieden in. Zo ook Kirkuk, een van de olierijkste gebieden in Irak. De provincie valt officieel buiten de Koerdische Autonome Regio, maar de Koerden maken wel aanspraak op het gebied. In de zomer van 2014 namen de pershmerga's de controle er over, nadat het Iraakse leger vluchtte voor terreurgroep Islamitische Staat (IS).