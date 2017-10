Axel Hervelle lijdt nederlaag met Bilbao

Ondanks een knalprestatie van Axel Hervelle heeft Bilbao dinsdag op de derde speeldag in de EuroCup een 92-96 nederlaag moeten slikken tegen Partizan Belgrado.

Hervelle scoorde 21 punten (6/10 2pts, 2/3 3pts, 3/4 vrijworpen), plukte 6 rebounds en gaf 2 assists in 21:51. Zijn teammaat Jonathan Tabu kwam in 21:03 aan 3 punten (0/1 2pts/ 1/3 3pts) en 2 assists. Voor Bilbao was het de eerste nederlaag en voor Partizan de eerste zege in groep C.

In de FIBA Champions League leed Pierre-Antoine Gillet met Elan Chalon-sur-Saône een nipte 78-77 nederlaag bij het Letlandse Ventspils. Gillet scoorde 17 punten (3/3 2pts, 3/5 3pts, 2/2 vrijworpen) en plukte 5 rebounds in 31 minuten.