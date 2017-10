Romelu Lukaku kreeg rust bij Manchester United in de achtste finales van de League Cup tegen Swansea. Jesse Lingard nam met twee goals zijn rol van doelpuntenmaker echter gezwind over. De Rode Duivel mocht nog een halfuur meedoen maar scoren deed hij deze keer niet. Kevin De Bruyne was eveneens invaller maar kon zich met Manchester City tegen tweedeklasser Wolverhampton Wanderers pas plaatsen na strafschoppen.