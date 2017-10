Republikeinse senator stopt uit onvrede met Trump

21/10/2017

Wie durft als eerste?

Een imbeciel die WO III kan doen ontbranden. Niet alleen de oppositie en de pers zien Donald Trump zo, ook toplui van zijn eigen partij. Waarom er dan geen schot komt in een afzettingsprocedure? Iedereen is bang voor zijn keiharde wraak. ‘If somebody screws you, you screw them back ten times over.’ Steven De Foer