Masters komen weer wat dichter voor David Goffin na winst tegen Duitser

David Goffin (ATP-10) heeft zich dinsdag voor de achtste finales van het ATP-toernooi van Bazel (1.837.425 euro) geplaatst. De 26-jarige Luikenaar, derde reekshoofd op het Zwitserse hardcourt, won in de eerste ronde in 1 uur en 21 minuten met 6-2 en 7-5 van de Duitse kwalificatiespeler Peter Gojowczyk (ATP-69).

Om een plaats bij de laatste acht geeft Goffin woensdagavond de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP-57) partij. Die ontdeed zich maandag met 6-3 en 6-1 van de Italiaan Paolo Lorenzo (ATP-41). In de onderlinge confrontaties is het 1-1 gelijk. Ook hun vorige twee duels vochten Goffin en Chung op hardcourt uit. Goffin won vorig jaar in Marseille in de eerste ronde met 6-3 en 6-1. De 21-jarige Chung nam in augustus van dit jaar in Montreal revanche met een 7-5, 6-3 zege in de tweede ronde van het Canadian Open.

David Goffin staat in de top tien van de wereld en hoort momenteel bij de acht beste tennissers die mogen deelnemen aan de Masters, maar er zijn nog kapers op de kust. Dat Kevin Anderson in Wenen vroeg werd uitgeschakeld, was dan ook goed nieuws.

Na zijn vroege uitschakeling in Antwerpen moet Goffin echter nog vol aan de bak in Bazel. Van Zwitserland gaat het de week erna sowieso naar Frankrijk, het tornooi van Parijs is wellicht beslissend voor de Masters. Op de Masters speelt hij dan minstens drie wedstrijden tegen absolute toppers, waarna de Davis Cup-finale wacht...

