‘Wie dik is, is een loser’. De Française Gabrielle Deydier is 37 jaar, 1,53 meter groot en weegt 140 kilo. Ze geraakte moeilijk aan werk door haar gewicht en nog zowat dagelijks krijgt ze vernederende opmerkingen over zich heen.

De jonge Française voelt zich het slachtoffer van racisme jegens dikke mensen en schreef haar ervaringen neer. Met haar boek 'Je wordt niet dik geboren' trekt ze ten strijde tegen de dikkemensenfobie in Frankrijk en in de wereld.

Maar hoe verdraagzaam zijn Belgen als het over obesitas gaat? Wat zijn uw ervaringen? Laat het ons weten via binnenland@standaard.be.