Termont kiest CD&V boven Open VLD

Liever met Mieke Van Hecke (CD&V) dan met Mathias De Clercq (Open VLD). Dat zei SP.A-burgemeester Daniël Termont vanmiddag op VTM. ‘Ik betreur de uitval van Daniël’, zegt Gentse schepen De Clercq.

De Gentse coalitie van SP.A-Groen en Open VLD vertoont barsten. Daniël Termont neemt uitdrukkelijk afstand van schepen Mathias De Clercq, kandidaat-burgemeester voor Open VLD in 2018. ‘Als ik na 2018 moet kiezen tussen De Clercq en Mieke Van Hecke (CD&V-lijsttrekker, red.), dan kies ik de tweede. De inhoudelijke standpunten van CD&V, en zeker Van Hecke, zijn veel linkser dan die van de liberalen’, legt Termont verder uit aan De Standaard.

‘VLD staat voor een rechts beleid, dagelijks horen we dat ze willen snoeien in de pensioenen of aan het huwelijksquotiënt willen raken. Ook Mathias heeft duidelijk gezegd dat hij met de N-VA wil besturen om burgemeester te worden. Ik ben zeer verbaasd over zijn keuze, dat is niet de VLD die wíj in Gent kennen. Hij noemt het kartel SP.A-Groen belerend en SP.A betuttelend.’

Wat bezielt Daniël?

De Clercq reageert not amused op de uitspraken van zijn burgemeester. ‘Ik betreur dit echt, ik weet niet wat Daniël bezielt’, klinkt het. ‘Als de Gentenaar mij kiest als burgemeester, dan zal ik altijd voor een positief en verenigend project kiezen. Niet het rood-groene kartel beslist over de burgemeester, wel de Gentenaar.’

Over de keuze voor Van Hecke heeft De Clercq weinig begrip: ‘Ik neem er akte van dat rood-groen voor CD&V kiest, wat een eenzijdig links beleid betekent. De échte inzet van deze verkiezingen is voor mij: wie kan de tegenstellingen in deze stad overstijgen, tussen de automobilisten en de fietsen, de rijkere en de minder bedeelde Gentenaars,... Ik wil hen allemaal verbinden, en ik wil aan zet komen.’

Of zo’n verbindend project mogelijk is met N-VA, laat De Clercq in het midden. ‘Ik zal besturen op basis van mijn wervend project, dat positief en warm is.’ Veto’s stelt hij niet. ‘Je kan moeilijk democratische partijen uitsluiten.’

Wankel evenwicht

Volgens Termont komt het onderwerp vandaag ter sprake tijdens de gemeenteraad. ‘Er zal over gesproken worden.’ Wat dit voor de coalitie betekent? ‘Niets, we hebben een afspraak om te besturen tot het einde van volgend jaar en dat zullen we doen.’

Toch valt de tweespalt op. De Clercq heeft zich al maanden geleden geout als kandidaat-burgemeester. Om die kandidatuur hard te maken, móet hij zich afzetten tegen zijn coalitiepartner SP.A-Groen, mag hij N-VA niet uitsluiten, maar schurkt hij ook best niet té dicht aan bij N-VA. Dat laatste vooral omdat het linkse Gentenaars zou kunnen afschrikken om voor hem te stemmen. Een moeilijk evenwicht, en dat is ook Termont duidelijk niet ontgaan.