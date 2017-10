Weg met de Privacycommissie: hervorming unaniem goedgekeurd

Het wetsontwerp van Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) over de hervorming van de Privacycommissie werd dinsdag unaniem goedgekeurd in de Kamer. ‘Een hervorming was noodzakelijk in een Europese markt en digitale wereld.’

Het wetsontwerp zet het licht op groen om de bestaande Privacycommissie te hervormen tot een nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De oude privacywet dateert al van 1992. ‘In een Europese markt en digitale wereld is haar rol vandaag compleet anders geworden en was een hervorming noodzakelijk’, aldus De Backer.

‘De hervorming is een essentiële schakel in het versterken van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke burger. Bedrijven en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten zich de komende maanden in regel stellen met nieuwe Europese wetgeving. De hervormde GBA moet hier op toezien, maar ook organisaties begeleiden om maatregelen te nemen.’

‘We behouden de nieuwe GBA bij het Parlement’, benadrukt De Backer. ‘Zo garanderen we haar onafhankelijkheid en behoudt het personeel haar statuut.’

De structuur van de GBA zal wel wijzigen tegenover de oude Privacycommissie. De nieuwe leden van de GBA zullen, in tegenstelling tot vandaag, geen ander mandaat meer mogen hebben. Bovendien wisselt het voorzitterschap om de drie jaar en worden de mandaten beperkt tot maximaal twee periodes van zes jaar.

‘Voorkomen beter dan bestraffen’

‘In deze nieuwe Privacycommissie wordt onafhankelijkheid een echt sleutelelement’, reageert N-VA-Kamerlid Peter Dedecker tevreden. ‘Voor N-VA moet de nieuwe privacycommissie haar tanden laten zien en kunnen bijten, maar pas nadat alle andere wegen bewandeld zijn. N-VA wil géén heksenjacht tegen ondernemingen. De nadruk moet liggen op oplossingen in overleg, en een uitgebreide advies- en informatieopdracht. Bedrijven bijstaan om te voldoen aan de privacyregels en overtredingen voorkomen is beter dan bestraffen.’

‘Bovendien zal, dankzij een N-VA amendement, de werking van de nieuwe privacy-instelling voortaan jaarlijks kunnen worden geëvalueerd aan de hand van objectieve gegevens’, aldus Dedecker.