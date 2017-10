Nederlandse journalist getuigt over misbruik: 'Dit verhaal kan niet gepubliceerd worden'

De Nederlandse journalist en tv-maker Jelle Brandt Corstius is een slachtoffer van seksueel misbruik. Dat schrijft hij vandaag op de voorpagina van de Nederlandse krant Trouw.

Jelle Brandt Corstius was jarenlang correspondent in Moskou voor de Nederlandse krant Trouw. Hij publiceerde ook regelmatig in De Standaard en presenteerde enkele jaren geleden het programma Zomergasten. Vandaag getuigt hij op de voorpagina van Trouw over het seksueel misbruik waar hij slachtoffer van werd.

‘In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks, wat verkrachting is’, aldus Corstius. ‘Toen hij mij ook anaal wilde verkrachten nam een overlevingsinstinct het over en ben ik naar buiten gevlucht.’

Door zijn verhaal te delen wilde Corstius seksueel misbruik van mannen uit de taboesfeer halen. ‘Ik vond het belangrijk om dit te delen. Ik schrijf het om herhaling te voorkomen. Waarom zou ik de enige zijn? Wie weet hoe vaak deze persoon nog eens iets in het drankje gooit van een kwetsbare jongeling. Ik wilde seksueel misbruik van mannen uit de taboesfeer halen. Ik wilde dat ook die slachtoffers de schaamte overwinnen en eindelijk ook hun verhaal doen’, aldus Corstius.

‘Dit verhaal kan niet gepubliceerd worden’

Maar uiteindelijk moest hij afzien van zijn plan om uitgebreid zijn verhaal te doen. ‘Dit verhaal kan niet gepubliceerd worden. Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken – voorlopig – geen andere incidenten. Als het tot een rechtszaak zal komen is de kans groot dat hij mij succesvol beschuldigt van smaad’, gaat Corstius verder.

Ook een klacht bij de politie kan niet meer omdat het misbruik is verjaard. ‘Meer verhalen van andere slachtoffers, dat zou helpen. Maar die komen alleen maar tevoorschijn als ik met een gedetailleerder verhaal kom. Maar dat gaat dus niet. Dat is mijn probleem. En het probleem van de vele anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Bij elk verhaal dat de afgelopen tijd verscheen, zitten tien verhalen die nooit kunnen worden verteld’, besluit Corstius zijn artikel.